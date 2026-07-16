Reintegro dei medici no vax Marinoni | È indegno offende i bergamaschi morti per il Covid

Il reintegro dei medici no vax ha suscitato reazioni critiche, con un rappresentante che ha definito la decisione indegna e offensiva. La dichiarazione si riferisce alle persone decedute in provincia di Bergamo a causa del Covid-19 e ai cittadini che hanno perso la vita durante la pandemia. La questione riguarda l’adozione di un provvedimento che permette il ritorno al lavoro di medici che non si sono sottoposti alla vaccinazione.

“È un provvedimento indegno, offensivo per i medici che sono morti in provincia di Bergamo a causa del Covid-19 e più in generale per tutti i bergamaschi che hanno perso la vita durante la pandemia. Si tratta di una decisione che non svilisce solamente gli Ordini e la professione, ma anche il senso dello Stato”. Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo, esprime il proprio disappunto sul reintegro dei colleghi no vax che sta facendo parecchio discutere in queste ore. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 luglio la Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati ha approvato un emendamento di Fratelli... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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