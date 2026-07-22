Media ‘Trump vuole Infantino come segretario generale ONU’
Secondo il New York Post, Donald Trump avrebbe espresso interesse a vedere Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Le fonti riportano che l’ex presidente ritiene che Infantino sia rispettato a livello globale e possieda un’abilità particolare nel unire le persone. La proposta di Trump non è stata formalmente presentata, ma la notizia circola tra le indiscrezioni politiche e diplomatiche.
Donald Trump vuole il presidente della Fifa Gianni Infantino come prossimo segretario dell’Onu. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Trump roitiene che Infantino “sia rispettato da tutti nel mondo e ha un’abilità speciale di unire le persone”. Il prossimo segretario generale dell’Onu sarà eletto quest’anno per sostituire Antonio Guterres,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Segui gli aggiornamenti su Trump.
Notizie e thread social correlati
Onu, media: “Trump vuole Infantino segretario generale”Il presidente degli Stati Uniti ha espresso interesse a proporre Gianni Infantino come nuovo segretario generale dell’Onu, in sostituzione...
Clamoroso Trump: "Vuole Infantino come segretario generale dell'Onu"Donald Trump ha espresso il desiderio che Gianni Infantino, presidente della Fifa, diventi il prossimo segretario generale dell'Onu.
Temi più discussi: Media Usa, Trump vuole Infantino come segretario generale dell’Onu; Onu, media: Trump vuole Infantino segretario generale; 'Trump vuole Infantino segretario generale dell'Onu'; Gaffe alla premiazione del Mondiale 2026: Trump irrompe nella foto della Spagna, Infantino lo sposta.
Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/media-usa-trump-vuole-infantino-come-segretario-generale-dell-onu-AJL37uR #Trump #Infantino #Onu #IlSole24Ore facebook
Donald Trump vuole Gianni Infantino come segretario generale dell'Onu x.com
Media, 'Trump vuole Infantino come segretario generale dell'Onu'(ANSA) - NEW YORK, 21 LUG - Donald Trump vuole il presidente della Fifa Gianni Infantino come prossimo segretario dell'Onu. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Trump roi ... msn.com
Clamoroso Trump: Vuole Infantino come segretario generale dell'OnuDonald Trump vuole il presidente della Fifa Gianni Infantino come prossimo segretario dell'Onu. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti, secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia risp ... msn.com
Trump è stato fischiato mentre entrava in campo, poi non voleva lasciare la foto del trofeo della spagna e infantino ha dovuto provare a spostarlo fisicamente reddit