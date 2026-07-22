Media ‘Trump vuole Infantino come segretario generale ONU’

Notizia in breve

Secondo il New York Post, Donald Trump avrebbe espresso interesse a vedere Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Le fonti riportano che l’ex presidente ritiene che Infantino sia rispettato a livello globale e possieda un’abilità particolare nel unire le persone. La proposta di Trump non è stata formalmente presentata, ma la notizia circola tra le indiscrezioni politiche e diplomatiche.