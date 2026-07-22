Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli, è considerato l’anima dello spogliatoio. Non ha spesso giocato in campo, ma è stato riconosciuto come elemento fondamentale dal tecnico. Il suo ruolo di leader silenzioso ha contribuito alla coesione della squadra. Tuttavia, il suo futuro con il club resta incerto, con possibilità di cessione imminente. La sua posizione nel gruppo e le trattative in corso influenzano le decisioni sul suo eventuale rinnovo o partenza.

Esistono i leader tecnici e poi i leader e basta. Pasquale Mazzocchi è, senza dubbio, l’anima dello spogliatoio del Napoli. Non esattamente eroe del quarto scudetto, ma comunque fondamentale, come spesso ha spiegato Antonio Conte parlando di “chi ha visto meno il campo”. Il trentenne, originario di Barra, si è fatto apprezzare immediatamente dalla piazza. Arrivato a Napoli nella sessione invernale di mercato della sciagurata stagione del decimo posto, ha rapito subito il cuore dei tifosi azzurri. Nonostante l’esordio da dimenticare, con rosso diretto a quattro minuti dall’entrata in campo (era il 7 gennaio 2024, nella gara in trasferta contro il Torino), Pasquale si è fatto perdonare in fretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mazzocchi, il leader silenzioso del Napoli: anima dello spogliatoio, ma il futuro è in bilico

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