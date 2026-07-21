Il Napoli sta valutando le uscite di alcuni giocatori, tra cui Mazzocchi e Lindstrom, per ridurre la rosa a disposizione di Allegri. La squadra ha un organico numeroso e necessita di fare spazio prima di effettuare nuovi acquisti. La società sta lavorando per definire le cessioni senza aver ancora finalizzato le operazioni. La situazione riguarda principalmente le decisioni sul futuro dei calciatori in rosa.

Il Napoli deve ancora intervenire in modo deciso sul mercato in uscita. La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è infatti molto ampia. Prima di completare nuovi acquisti, il club dovrà ridurre il numero dei calciatori presenti in organico. Tra le situazioni da valutare c’è quella di Pasquale Mazzocchi. Il laterale rappresenta un simbolo di appartenenza. Il suo legame con la città e con la tifoseria è molto forte. Una possibile cessione, però, potrebbe rientrare nel piano di ringiovanimento della squadra. Il Napoli vuole inserire profili più giovani in alcuni ruoli. Per questo motivo, anche giocatori particolarmente legati all’ambiente potrebbero essere coinvolti nelle prossime operazioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Mazzocchi e Lindstrom in bilico: il Napoli prepara le uscite

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vergara e Mazzocchi prima di Pisa-Napoli

Notizie e thread social correlati

Il Mattino: “Napoli, prima le cessioni poi il mercato: Allegri valuta la rosa, Manna prepara le uscite”Il Napoli sta pianificando le prossime mosse di mercato, puntando a cedere alcuni giocatori prima di acquistare nuovi.

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, rosa extralarge: Manna prepara le uscite per il nuovo ciclo di Allegri”

Temi più discussi: Napoli, via al raduno a Castel Volturno: nel primo gruppo di lavoro anche Marin, Lucca e Lindstrom | VIDEO; Napoli, in undici a Castel Volturno per i primi test atletici; Napoli, Allegri e i calciatori a Castel Volturno: parte la preparazione per la prossima stagione; Prove di 433: Vergara provato nei tre in mezzo.

I convocati per il ritiro di #Dimaro: Alisson Santos, Anguissa, Barido, Beukema, Contini, Di Lorenzo, Folorunsho, Garofalo, Gilmour, Giovane, Gutierrez, Hasa, Hojlund, Iaccarino, Lindstrom, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, Mazzocchi, Meret, Milinkovic- x.com

Mazzocchi via? Alvino: Emblema della napoletanità, ma se vuoi svecchiare...Carlo Alvino parla del calciomercato del Napoli in uscita: da Mazzocchi a Lindstrom. Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro' su Televomero: La ... tuttonapoli.net

Inizia la stagione del Napoli, nel primo gruppo Vergara, Lindstrom e LuccaOggi è partita ufficialmente la nuova stagione del Napoli, dopo la presentazione di ieri di Massimiliano Allegri al San Carlo, il mister si è presentato a Castel Volturno per dare il via al raduno deg ... msn.com