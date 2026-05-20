Il Milan ha deciso di partire in ritiro prima della sfida contro il Cagliari, in programma domenica sera a San Siro. La scelta mira a preparare al meglio la squadra in vista dell'incontro, considerato fondamentale per ottenere un risultato utile in chiave Champions League. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società e riguarda l’intera rosa, che si è trasferita nel centro di allenamento per un periodo di preparazione intensiva. La partita rappresenta un appuntamento importante per le ambizioni europee del club.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha il destino nelle proprie mani. Esattamente come la scorsa settimana, la qualificazione alla prossima Champions League dipende solo dai rossoneri: con una vittoria domenica 24 maggio (ore 20:45) a 'San Siro' contro il Cagliari, il Diavolo staccherà il pass per l'Europa che conta. Sarà una sfida senza appello. Milan-Cagliari rappresenta l'ultimo atto di un campionato vissuto al vertice, prima del crollo tra metà marzo e metà maggio che ha visto la squadra perdere 5 partite su 7. Questa crisi ha rimesso in discussione l'obiettivo minimo stagionale fissato dal proprietario Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan in ritiro prima del Cagliari: la mossa dello spogliatoio che può decidere il futuro di Allegri

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GOL DI CAGLIARI MILAN 0-1: LEAO DECIDE LA PRIMA SFIDA DEL NUOVO ANNO!

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