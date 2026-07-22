Un incendio di vaste dimensioni, alimentato dal vento di scirocco, ha coinvolto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. In seguito alle fiamme, sono state evacuate più di 100 persone in via precauzionale. Contestualmente, a Cagliari, si sono verificati incendi nell’area dell’ospedale Brotzu. La situazione è sotto controllo e sono in corso le operazioni di spegnimento.

Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno, in questi minuti, presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia., Non solo in Sicilia. Momenti di paura durante la notte all'ospedale Brotzu di Cagliari a causa di un incendio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Emergenza incendi: nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, a Cagliari fiamme all'ospedale Brotzu

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