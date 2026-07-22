Incendio minaccia un intero paese nell’Agrigentino le fiamme vicine a un deposito di ossigeno | Lasciate subito le case – Il video

Un incendio di grandi proporzioni si è sviluppato nell’Agrigentino, con le fiamme che si sono avvicinate a un deposito di ossigeno. Circa 100 persone sono state evacuate dal centro abitato di Santo Stefano Quisquina, a causa del rischio di propagazione. Il fuoco si è esteso sotto l’effetto del vento di scirocco, e le autorità hanno invitato i residenti a lasciare le abitazioni. Un video mostra le fiamme vicino alle strutture.

Oltre 100 persone sono state evacuate dopo che un’incendio di vaste dimensioni è divampato nell’agrigentino e, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Il sindaco, Francesco Cacciatore, parla di una «situazione drammatica». L’avanzare dell’incendio, infatti, preoccupa per la presenza nella cittadina di un deposito di ossigeno, di una fabbrica di fuochi d’artificio, di una stazione di rifornimento e della clinica Ignazio Attard. Al momento più squadre di vigili del fuoco stanno presidiando l’area, mentre nel centro urbano è in corso l’intervento dei pompieri con i rinforzi di carabinieri e della polizia. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

planning to assassinate the emperor, the cold palace's deposed empress only seeks freedom

Notizie e thread social correlati

Fiamme a Castel Porziano, case evacuate e canadair in azione: l’incendio minaccia le abitazioniUn incendio si è sviluppato nel quadrante costiero a sud della capitale, portando all’evacuazione di alcune abitazioni.

Incendio a San Menaio, sul Gargano: fiamme vicine a camping e case. Atteso l'arrivo di un canadairUn incendio si è sviluppato nella pineta Marzini a San Menaio, frazione balneare di Vico del Gargano, intorno a mezzogiorno.

Temi più discussi: Inferno sulla collina di Ruffano, l’incendio minaccia il borgo: evacuate abitazioni più a rischio; Sardegna in fiamme, un incendio minaccia le abitazioni alla periferia: paura fra gli abitanti - VIDEO; Paura in Mugello, un vasto incendio boschivo minaccia le abitazioni; Carbonia, un incendio minaccia un distributore.

Incendio minaccia una cittadina dell'Agrigentino, sgomberate oltre 100 persone. Presidiate clinica, fabbrica di giochi d'artificio e deposito di ossigeno. #ANSA x.com

Inferno sulla collina di Ruffano, l’incendio minaccia il borgo: evacuate abitazioni più a rischioIl vasto rogo divampato nella zona della Madonna della Serra per le raffiche di tramontana avanza mettendo in pericolo anche degli immobili e aree del centro urbano. Operazioni di spegnimento in corso ... lecceprima.it

Chiusa l’autostrada A2 per un incendio sul PollinoL’autostrada A2 è stata chiusa nel tratto tra Sibari e Morano Calabro per un vasto incendio a Castrovillari che minaccia il Parco del Pollino. CASTROVILLARI — Un lunedì di vera emergenza sul fronte in ... quotidianodelsud.it