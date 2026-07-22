Incendio a Santo Stefano Quisquina AG fiamme fino al centro abitato | oltre 100 evacuati e massima allerta - VIDEO

Notizia in breve

Un incendio alimentato dallo scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Le fiamme hanno circondato un deposito di ossigeno, una clinica, un distributore e una fabbrica di fuochi d'artificio. Oltre 100 persone sono state evacuate e si è dichiarato il massimo livello di allerta. Le fiamme hanno continuato a propagarsi, coinvolgendo anche le aree circostanti.