Incendio a Santo Stefano Quisquina AG fiamme fino al centro abitato | oltre 100 evacuati e massima allerta - VIDEO
Un incendio alimentato dallo scirocco ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento. Le fiamme hanno circondato un deposito di ossigeno, una clinica, un distributore e una fabbrica di fuochi d'artificio. Oltre 100 persone sono state evacuate e si è dichiarato il massimo livello di allerta. Le fiamme hanno continuato a propagarsi, coinvolgendo anche le aree circostanti.
Il rogo, alimentato dallo scirocco, ha raggiunto il paese dell'Agrigentino. Sotto presidio deposito di ossigeno, clinica, distributore e fabbrica di fuochi d'artificio Gli incendi che da giorni devastano la Sicilia sono arrivati fino al centro abitato di Santo Stefano Quisquina, in provincia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Un #incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina ( #Agrigento). Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canadair della forestale, ma a preoccup x.com
Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canadair della forestale, ma a preoccupare i facebook
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