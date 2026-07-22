Nel porto di Fano sono state sequestrate quasi due tonnellate di vongole, trovate già confezionate in sacchetti. Le vongole non avevano documenti che ne attestassero provenienza e tracciabilità. L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno effettuato il sequestro. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata durante il blitz. La merce è stata posta sotto sequestro e sarà soggetta a verifiche da parte delle autorità competenti.

Fano, 22 luglio 2026 – Quasi due tonnellate di vongole trovate in porto, già confezionate in sacchetti ma senza alcun documento che ne attestasse provenienza e tracciabilità. È il risultato di un controllo della Guardia costiera di Fano, che ha portato lunedì scorso al sequestro di 1.800 chili di molluschi rinvenuti direttamente su un bancale in banchina. Nessuno, almeno per ora, è stato individuato come responsabile del conferimento del prodotto, ma è comunque scattata una sanzione amministrativa da 2mila euro nei confronti del Consorzio delle vongolare, ritenuto responsabile della vigilanza sulla corretta gestione delle attività di pesca e della tracciabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi blitz di vongole al porto: sequestrate quasi due tonnellate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sequestro record al porto: bloccate quasi due tonnellate di vongole a rischio

Baby gang, maxi blitz della Polizia: 539 arresti e fermi in tutta Italia. Sequestrate armi e tonnellate di drogaNell’ambito di un’operazione su vasta scala, la Polizia di Stato ha arrestato o fermato 539 persone in tutta Italia, coinvolgendo 44 province.

Temi più discussi: Maxi blitz di vongole al porto: sequestrate quasi due tonnellate; Ferrara, l'imprenditore dei patrimoni nascosti e delle vongole illegali: blitz e maxi sequestro; Sequestro record al porto: bloccate quasi due tonnellate di vongole a rischio; Mala del Brenta, confiscati beni per 2 milioni di euro: nel mirino il riciclaggio dei soldi di Felice Maniero.

Maxi blitz di vongole al porto: sequestrate quasi due tonnellateGuardia costiera in azione. I molluschi erano privi di tracciabilità. Stangata al Consorzio: multa da 2mila euro per la mancata vigilanza ... ilrestodelcarlino.it

Ferrara, l'imprenditore dei patrimoni nascosti e delle vongole illegali: blitz e maxi sequestroImprenditore ai domiciliari a Ferrara per trasferimento fraudolento di valori e traffico illecito di vongole dal Portogallo. virgilio.it