Nel porto di Fano, la Guardia costiera ha sequestrato circa 1.800 chili di vongole. Le cozze sono state trovate senza documenti che ne attestassero origine e tracciabilità. L’operazione si è conclusa con il blocco del carico, che era destinato alla distribuzione senza aver rispettato le norme di sicurezza alimentare. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo eventuali persone coinvolte o ulteriori accertamenti.

Fano, 21 luglio 2026 – Maxi sequestro nel porto di Fano: la Guardia costiera ha bloccato circa 1.800 chili di vongole prive di qualsiasi documentazione sulla provenienza e sulla tracciabilità. Il prodotto, già suddiviso in sacchetti e pronto per essere movimentato, è stato individuato ieri durante un controllo ai punti di sbarco effettuato dal personale dell’Ufficio circondariale marittimo. I militari stavano verificando il rispetto delle norme che regolano la pesca e la commercializzazione dei prodotti ittici quando si sono trovati davanti all’ ingente quantitativo di molluschi. Mancavano informazioni sull’origine delle vongole. Sui sacchetti non erano presenti informazioni utili per ricostruire l’origine delle vongole, il luogo di raccolta o i successivi passaggi della filiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sequestro record al porto: bloccate quasi due tonnellate di vongole a rischio

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MAXI SEQUESTRO AL CASELLO: NELLA RUOTA DI SCORTA 20 KG DI DROGA | 20/02/2026

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