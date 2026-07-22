Tra il 26 e il 30 agosto a Calitri si svolge la quattordicesima edizione dello Sponz Fest, diretto da Vinicio Capossela. Tra gli ospiti annunciati ci sono Mauro Ermanno Giovanardi, Pierpaolo Capovilla e Krano. La manifestazione si intitola “Sponz Im-Bosck” e si svolge in Alta Irpinia.

foto di Silva Rotelli CALITRI – Sponz Im-Bosck è il titolo della quattordicesima edizione dello Sponz Fest, il Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela, in programma dal 26 al 30 agosto a Calitri, in Alta Irpinia. Promossa e finanziata dalla Regione Campania attraverso Scabec – Società Campana Beni Culturali con Fondi di Coesione Italia 21–27, nell’ambito dei progetti speciali in ambito culturale e turistico 2026, la nuova edizione dello Sponz Fest è prodotta dall’Associazione Sponziamoci e La Cupa, in collaborazione con il Comune di Calitri e con il prezioso contributo, accanto ai lavoratori e alle maestranze, della comunità che da anni partecipa e sostiene la manifestazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mauro Ermanno Giovanardi, Pierpaolo Capovilla e Krano tra gli ospiti dello Sponz Fest 2026

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