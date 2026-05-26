Pierpaolo Capovilla | Venezia muore uccisa dagli operai me ne vado

Da veneziatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Pierpaolo Capovilla ha scritto un post in cui afferma che Venezia sta morendo a causa degli operai e annuncia di voler lasciare la città. La sua dichiarazione ha generato discussioni sui social media. Capovilla, cantante e attore, è recentemente tornato all’attenzione pubblica per la partecipazione a un film candidato a un premio cinematografico. La sua presa di posizione riguarda le dinamiche lavorative e il futuro della città. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi delle sue affermazioni o sul contesto che le ha scatenate.

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Sta facendo molto discutere sui social un durissimo post di Pierpaolo Capovilla, cantante e militante di sinistra, recentemente tornato alla ribalta per il suo ruolo da protagonista nel film “Le città di pianura” per cui è stato candidato al David di Donatello. Pubblicato ieri sera a caldo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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