A Villa Giovanardi, durante il Fisciano Summer Talk Fest 2026, tre figure di spicco del cinema e della televisione italiana sono intervenute per incontri pubblici. La rassegna estiva propone momenti di confronto e spettacolo, coinvolgendo il pubblico in dialoghi diretti con gli ospiti. La manifestazione si svolge nel contesto di un evento culturale che unisce cultura, spettacolo e partecipazione popolare.

.. Cultura, spettacolo e dialogo con i protagonisti del cinema e della televisione italiana. Torna il Fisciano Summer Talk Fest, la rassegna estiva promossa dal Comune di Fisciano in collaborazione con DLiveMedia – Comunicazione ed Eventi, che per l’edizione 2026 porterà a Villa Giovanardi, nella frazione di Penta, tre tra gli attori più apprezzati del panorama nazionale. Gli appuntamenti sono in programma alle ore 19:00 secondo il seguente calendario: La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Fisciano e la collaborazione di Cup of Pino. A condurre gli incontri saranno il content creator Pino Cuozzo e l’attrice salernitana Ludovica Ferraro. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Fisciano Summer Talk Fest 2026, tre grandi protagonisti del cinema e della TV a Villa Giovanardi

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