Due atleti italiani sono in cima alla classifica mondiale di atletica stilata da World Athletics. Mattia Furlani occupa il primo posto nel salto in lungo, mentre Leonardo Fabbri è al vertice nel peso. La graduatoria viene aggiornata settimanalmente e tiene conto delle prestazioni più recenti. Entrambi hanno ottenuto i punteggi più alti nelle rispettive discipline, confermando il loro stato di leader a livello globale.

Due italiani svettano in testa al ranking mondiale di atletica, la graduatoria stilata settimanalmente da World Athletics: la Federazione Internazionale prende in considerazione le migliori cinque prestazioni di ogni atleta, pesando con un algoritmo l’entità della prestazione tecnica (più si corre veloce, più si guadagnano punti) e assegnando dei bonus in base alla qualità del piazzamento e alla rilevanza dell’evento in cui la si è realizzata. Mattia Furlani è il numero 1 del mondo nel salto in lungo. Il Campione del Mondo di specialità sta cercando di lasciarsi alle spalle un infortunio patito ormai due mesi fa a Xiamen, è rientrato in gara con un balzo da 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mattia Furlani e Leonardo Fabbri numeri 1 del mondo! Gli italiani in vetta al ranking di World Athletics

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