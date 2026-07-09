Leonardo Fabbri è diventato il numero uno nel ranking mondiale di World Athletics nel getto del peso, superando avversari come Kovacs e Crouser. L’atleta italiano ha raggiunto questa posizione grazie ai suoi risultati recenti nelle competizioni internazionali. Fabbri è ora il miglior pesista al mondo, secondo la classifica ufficiale. La sua salita in classifica rappresenta il primo posto per un atleta italiano in questa disciplina.

Leonardo Fabbri si è issato in testa al ranking di World Athletics ed è diventato il numero 1 del mondo nel getto del peso! Si tratta di un’impresa superlativa compiuta dal fuoriclasse toscano, che è riuscito a scalare le gerarchie redatte dalla Federazione Internazionale di atletica e si è meritato la palma di miglior pesista del momento a livello globale. L’ultimo aggiornamento della classifica pone il Campione d’Europa al comando con 1.402 punti, a precedere colossi come lo statunitense Joe Kovacs (1.389), il giamaicano Rajindra Campbell (1.367) e l’americano Ryan Crouser (1.353 per il primatista mondiale). Il 29enne occupava la seconda piazza fino alla scorsa settimana, ma la miglior prestazione mondiale stagionale fatta registrare sabato sera a Eugene (22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri numero 1 del mondo! L’azzurro in testa al ranking, superati Kovacs e Crouser: il miglior pesista è italiano!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Leonardo Fabbri litiga con i nulli: pesantissimo no misura in Diamond League. Crouser sorpreso

Leonardo Fabbri sfonda i 22 metri e vince il Golden Gala! Impresa a Roma, battuti Crouser e i fenomeni americani!Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso al Golden Gala 2026, superando i 22 metri.

Temi più discussi: Diamond League: Larissa Iapichino firma a Eugene il nuovo record italiano di salto in lungo, trionfa Leonardo Fabbri nel getto del peso; Fabbri da record: 22.74 m! Vince a Eugene con il miglior lancio mondiale stagionale; Primato mondiale stagionale per Leonardo Fabbri! Spallata da urlo, primo avversario europeo ad oltre un metro!; Leonardo Fabbri, l’orgoglio e il trionfo: vince nella Diamond League, un dominatore del peso.

Diamond League: Larissa Iapichino firma a Eugene il nuovo record italiano di salto in lungo, trionfa Leonardo Fabbri nel getto del peso. Leggi qui shorturl.at/V05gI @atleticaitalia x.com

Leonardo Fabbri numero 1 del mondo! L’azzurro in testa al ranking, superati Kovacs e Crouser: il miglior pesista è italiano!Leonardo Fabbri si è issato in testa al ranking di World Athletics ed è diventato il numero 1 del mondo nel getto del peso! Si tratta di un'impresa ... oasport.it

Leonardo Fabbri, l’orgoglio e il trionfo: vince nella Diamond League, un dominatore del pesoL’atleta fiorentino stabilisce la miglior prestazione mondiale stagionale con 22,74 metri. Il risultato arriva nella tappa di Eugene, negli Stati Uniti, in una serata clamorosa per lo sport toscano, c ... lanazione.it