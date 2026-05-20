Mattia Furlani sempre più numero 1 del mondo! Rafforzata la vetta del ranking con il volo di Keqiao

Sabato pomeriggio, durante la prima tappa della Diamond League, Mattia Furlani ha migliorato ulteriormente il suo piazzamento in classifica nel salto in lungo, confermandosi come l’atleta più in alto del ranking mondiale. La sua prestazione ha contribuito a rafforzare la posizione già solida raggiunta in precedenza, in un evento che rappresenta il massimo circuito internazionale di atletica leggera. La gara si è svolta nella città di Keqiao, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

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Mattia Furlani ha rafforzato il proprio status di numero 1 del mondo nel salto in lungo grazie alla prestazione offerta sabato pomeriggio in occasione della prima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il Campione del Mondo è volato a 8.43 metri sulla pedana di Keqiao (Cina), migliorando di quattro centimetri il proprio personale e fermandosi a quattro centimetri dal record italiano detenuto da Andrew Howe: un riscontro sontuoso che gli ha permesso di incamerare un bottino di 1.332 punti. Il 21enne laziale ha così potuto scartare i 1.303 punti che si era meritato lo scorso 3 febbraio balzando a 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mattia Furlani sempre più numero 1 del mondo! Rafforzata la vetta del ranking con il volo di Keqiao ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mattia Furlani numero 1 del mondo! La beffa di Torun non incide sul ranking, il migliore in assoluto nel lungoMattia Furlani conserva lo status di numero 1 del mondo nel salto in lungo al termine dei Mondiali Indoor 2026, dove non è riuscito a difendere il... Mattia Furlani resta il numero 1 del mondo nel salto in lungoIl campione del mondo all’aperto e indoor guida la classifica World Athletics grazie a cinque risultati di vertice negli ultimi due anni, dal titolo... Mattia Furlani è sempre più vicino a battere uno dei record più competitivi dell’atletica italiana (l’8.47 di Andrew Howe nel 2007) Il 4 giugno c’è il Golden Gala a Roma, sarebbe il contesto perfetto per battere quel record… x.com Mattia Furlani sempre più numero 1 del mondo! Rafforzata la vetta del ranking con il volo dei KeqiaoMattia Furlani ha rafforzato il proprio status di numero 1 del mondo nel salto in lungo grazie alla prestazione offerta sabato pomeriggio in occasione ... oasport.it Mattia Furlani sfonda il muro dei mostri, vince in Diamond League ed entra in un nuovo universo. Howe a centimetri!Esplosivo, dirompente, scatenato, tranciante. Mattia Furlani ha pennellato la sua proverbiale firma d'autore sulla prima tappa della Diamond League, il ... oasport.it