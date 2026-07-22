Matteo Salvini si è recato a Bologna per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di lunedì sera, avvenuti in occasione di una manifestazione dopo la morte di un uomo. Il leader politico ha ringraziato la polizia di Stato per il lavoro svolto. La visita si è svolta nel rispetto delle normative di sicurezza, con un breve incontro con i rappresentanti delle forze dell’ordine. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata durante l’evento.

Matteo Salvini è arrivato a Bologna per incontrare gli agenti rimasti feriti negli scontri scoppiati lunedì sera durante la manifestazione organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha fatto visita alla Questura, dove ha incontrato il prefetto, il questore e una rappresentanza della Polizia di Stato. «Al di là dei comunicati e delle dichiarazioni, ritenevo giusto e doveroso venire qui a ringraziare tutte le donne e gli uomini che ogni giorno sono al servizio dei cittadini», ha dichiarato. #ilrestodelcarlinovideo Money Vibez Stories: l'intervista a Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Matteo Salvini a Bologna: Visita agli Agenti Feriti e Ringraziamenti alla Polizia di Stato

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