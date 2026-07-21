Berrettini e Peggy Gou insieme a Ibiza | flirt confermato?

Il tennista italiano è stato visto in una discoteca di Ibiza, vicino alla DJ coreana. La scena mostra il giocatore e Peggy Gou insieme, a pochi centimetri l’uno dall’altra, durante una serata sull’isola. Le foto catturate dai presenti mostrano i due in atteggiamenti ravvicinati. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma l’immagine di loro vicini durante la serata ha alimentato le speculazioni su un possibile flirt.

Il tennista azzurro pizzicato a una serata in una nota discoteca dell'isola spagnola a pochi centimetri dalla dj coreana: è la conferma di una storia tra loro?. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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