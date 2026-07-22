Un emendamento presentato da un partito politico nel disegno di legge sulle professioni sanitarie propone la riabilitazione dei medici no vax. In risposta, un noto virologo ha fatto una provocazione, chiedendo di pubblicare i nomi dei medici che non hanno rispettato le vaccinazioni. La proposta e la reazione sono state riportate senza ulteriori commenti o analisi.

L’ipotesi della riabilitazione dei medici no vax attraverso un emendamento proposto da Fratelli d’Italia nel disegno di legge sulle professioni sanitarie, è stato commentato con una provocazione dal virologo Matteo Bassetti. “Pubblicate elenco dei medici novax per poter scegliere di non farsi curare da questi disertori della medicina”. Reintegro medici no vax, la provocazione di Matteo Bassetti Matteo Bassetti ha scelto i social per commentare la notizia del possibile reintegro dei medici no vax. L’esperto ha lanciato una provocazione, pubblicare i nomi di coloro che sono stati radiati. “Andrebbe pubblicato l’elenco dei medici novax radiati. Una parte della politica li sta santificando e vuole riabilitarli”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Bassetti contro la riabilitazione dei medici no vax, la provocazione: "Pubblicate nomi dei disertori"

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