Un emendamento di FdI permette la reiscrizione all’albo dei medici No Vax radiati durante la pandemia. Matteo Bassetti critica la norma, definendola “uno sputo in faccia ai morti di Covid e ai sanitari vaccinati”. L’approvazione della misura ha suscitato forti proteste tra le associazioni di categoria e gli esperti. La norma consente di riammettere medici radiati, senza specificare criteri di revisione o controlli.

L’approvazione di un emendamento di FdI che consente la reiscrizione all’Albo per i medici No Vax radiati durante la pandemia scatena la bufera. L’infettivologo Matteo Bassetti attacca il partito e il Governo, definendo la norma “uno sputo in faccia ai morti di Covid e ai sanitari vaccinati”. Contrarietà assoluta è stata espressa anche dalla Fnomceo e dalle opposizioni unite, mentre FdI parla di “fine di una persecuzione”. Emendamento FdI: via libera al reintegro dei medici No Vax "Uno sputo in faccia ai morti": l'affondo di Matteo Bassetti La rivolta degli Ordini medici Emendamento FdI: via libera al reintegro dei medici No Vax La battaglia sul Covid si riaccende alla Commissione Affari sociali di Montecitorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Bassetti contro il reintegro dei medici No Vax dopo l'emendamento FdI: "Uno sputo in faccia ai morti"

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