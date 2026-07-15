Matteo Bassetti contro il reintegro dei medici No Vax dopo l' emendamento FdI | Uno sputo in faccia ai morti
Un emendamento di FdI permette la reiscrizione all’albo dei medici No Vax radiati durante la pandemia. Matteo Bassetti critica la norma, definendola “uno sputo in faccia ai morti di Covid e ai sanitari vaccinati”. L’approvazione della misura ha suscitato forti proteste tra le associazioni di categoria e gli esperti. La norma consente di riammettere medici radiati, senza specificare criteri di revisione o controlli.
L’approvazione di un emendamento di FdI che consente la reiscrizione all’Albo per i medici No Vax radiati durante la pandemia scatena la bufera. L’infettivologo Matteo Bassetti attacca il partito e il Governo, definendo la norma “uno sputo in faccia ai morti di Covid e ai sanitari vaccinati”. Contrarietà assoluta è stata espressa anche dalla Fnomceo e dalle opposizioni unite, mentre FdI parla di “fine di una persecuzione”. Emendamento FdI: via libera al reintegro dei medici No Vax "Uno sputo in faccia ai morti": l'affondo di Matteo Bassetti La rivolta degli Ordini medici Emendamento FdI: via libera al reintegro dei medici No Vax La battaglia sul Covid si riaccende alla Commissione Affari sociali di Montecitorio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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