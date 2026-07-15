Medici no vax reintegrati scontro sull’emendamento FdI L’infettivologo Bassetti | Uno dei punti più bassi della sanità italiana

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un emendamento del partito di maggioranza permette la reintegrazione dei medici no vax radiati, i quali potranno tornare iscritti agli albi professionali. La decisione ha generato un acceso dibattito politico, con la Commissione Affari sociali che ora si occupa della questione. Tra i critici, alcuni specialisti hanno definito questa scelta come uno dei momenti più bassi nella storia della sanità italiana. La discussione si focalizza sulla possibilità di ripristinare la posizione dei medici radiati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I camici bianchi no vax radiati torneranno a essere iscritti negli albi professionali. Si sposta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia alla Commissione Affari sociali il nuovo fronte dello scontro politico sul Covid-19. A far discutere è l’approvazione di un emendamento di Fratelli d’Italia al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie, che introduce la possibilità di chiedere la reiscrizione all’Albo per i professionisti radiati in relazione a fatti non dolosi connessi alla pandemia, in presenza di specifiche condizioni procedurali. L’emendamento, a prima firma della deputata Alice Buonguerrieri, non dispone un reintegro automatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

medici no vax reintegrati scontro sull8217emendamento fdi l8217infettivologo bassetti uno dei punti pi249 bassi della sanit224 italiana
© Ilfattoquotidiano.it - Medici no vax reintegrati, scontro sull’emendamento FdI. L’infettivologo Bassetti: “Uno dei punti più bassi della sanità italiana”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Passa emendamento Fdi: sì reintegro dei medici “no vax”. Opposizioni: “vergogna”Il Parlamento approva un emendamento di Fratelli d’Italia che consente il reintegro dei medici non vaccinati.

Incendio in via San Severo: una tragedia ambientale e sociale che segna uno dei punti più bassi della storia recente di FoggiaUn incendio si è sviluppato in via San Severo, causando danni ambientali e sociali.

Temi più discussi: Emendamento di FdI vuole il reintegro dei medici No vax radiati durante il Covid | L'Ordine dei medici: Sconcertati; Riforma professioni sanitarie. Approvato emendamento FdI su reintegro sanitari radiati durante il Covid. M5S: Norma vergognosa; Medici radiati durante il Covid via libera all’emendamento per il reintegro | è scontro politico.

medici no vax reintegratiMedici no vax reintegrati, l’Ordine contro Fdi: Sconcertati, amareggiati e delusi, un affronto alle vittimeNella giornata di ieri il Parlamento ha approvato un emendamento di Fratelli d’Italia al disegno di legge delega sulla Riforma delle Professioni sanitarie, che apre a una reiscrizione all’Albo per i m ... blitzquotidiano.it

medici no vax reintegratiReintegro per i medici no vax, passa la proposta di FdIApprovato un emendamento in favore dei radiati durante il Covid. La protesta della federazione degli Ordini: Offesa alle vittime ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web