Un emendamento del partito di maggioranza permette la reintegrazione dei medici no vax radiati, i quali potranno tornare iscritti agli albi professionali. La decisione ha generato un acceso dibattito politico, con la Commissione Affari sociali che ora si occupa della questione. Tra i critici, alcuni specialisti hanno definito questa scelta come uno dei momenti più bassi nella storia della sanità italiana. La discussione si focalizza sulla possibilità di ripristinare la posizione dei medici radiati.

I camici bianchi no vax radiati torneranno a essere iscritti negli albi professionali. Si sposta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia alla Commissione Affari sociali il nuovo fronte dello scontro politico sul Covid-19. A far discutere è l’approvazione di un emendamento di Fratelli d’Italia al disegno di legge delega sulla riforma delle professioni sanitarie, che introduce la possibilità di chiedere la reiscrizione all’Albo per i professionisti radiati in relazione a fatti non dolosi connessi alla pandemia, in presenza di specifiche condizioni procedurali. L’emendamento, a prima firma della deputata Alice Buonguerrieri, non dispone un reintegro automatico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Medici no vax reintegrati, scontro sull’emendamento FdI. L’infettivologo Bassetti: “Uno dei punti più bassi della sanità italiana”

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