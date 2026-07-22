Matteo Alberio, 29 anni, è morto il 12 marzo scorso a causa di un sarcoma di Ewing. Prima della sua scomparsa, stava completando la seconda laurea. Ora, è stato riconosciuto ufficialmente per il suo percorso accademico interrotto dalla malattia. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore, senza dettagli su eventuali riconoscimenti specifici o decisioni ufficiali.

Rovello Porro (Como), 22 luglio 2026 – Matteo Alberio aveva appena 29 anni, è scomparso il 12 marzo scorso a causa di una rara forma di tumore, il sarcoma di Erwing. Già laureato con lode in Giurisprudenza, Matteo stava completando gli studi magistrali in Finanza all'Università di Pavia, traguardo che la malattia gli ha impedito di raggiungere. Costretto infatti a iniziare il percorso di chemioterapia a settembre, non ha potuto discutere la tesi. Oggi, nel suo nome, si è vissuto un momento di grande emozione e di profondo significato a Palazzo Pirelli, dove il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, hanno consegnato ai suoi genitori, Marzia Franzoni e Giancarlo Alberio, con un riconoscimento speciale alla memoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Matteo Alberio morì a 29 anni per un sarcoma prima della seconda laurea: adesso arriva il riconoscimento

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