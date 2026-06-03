Morì la sera della sua laurea finendo contro un cantiere | quattro assoluzioni nel caso Masi

Notizia in breve

Si conclude con quattro assoluzioni il processo per la morte di uno studente avvenuta la sera della laurea, quando è andato a sbattere contro un cantiere. L'incidente si è verificato in una zona urbana, portando alla tragica perdita di vita. Le accuse a carico degli imputati sono state archiviate dopo il giudizio, che ha respinto ogni richiesta di condanna. La procura aveva contestato responsabilità in relazione alla sicurezza del cantiere e alla gestione del luogo.