Morì la sera della sua laurea finendo contro un cantiere | quattro assoluzioni nel caso Masi
Si conclude con quattro assoluzioni il processo per la morte di uno studente avvenuta la sera della laurea, quando è andato a sbattere contro un cantiere. L'incidente si è verificato in una zona urbana, portando alla tragica perdita di vita. Le accuse a carico degli imputati sono state archiviate dopo il giudizio, che ha respinto ogni richiesta di condanna. La procura aveva contestato responsabilità in relazione alla sicurezza del cantiere e alla gestione del luogo.
Firenze, 3 giugno 2026 – Si chiude con quattro assoluzioni il processo per la morte di Gabriele Masi, il giovane di 28 anni che la sera del 30 giugno 2020 perse la vita dopo aver perso il controllo del proprio scooter sul lungarno Soderini, a Firenze, finendo contro il cantiere del "Granaio dell'Abbondanza". Il tribunale di Firenze ha assolto Andrea Bencini, preposto alla sicurezza per la società appaltatrice Costruzioni Spagnuolo, Giuliano Carpinelli, direttore del cantiere, Lorenzo Leoncini, coordinatore della sicurezza, e Lorenzo Porciani, responsabile della manutenzione stradale di Avr Spa, titolare del global service del Comune di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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