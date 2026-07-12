Alexander Zverev ha dichiarato di credere per la prima volta a 29 anni di poter vincere un torneo importante, dopo aver disputato la partita più bella della sua carriera. Tuttavia, la finale di Wimbledon si è conclusa con la sconfitta contro Jannik Sinner, con il punteggio di 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4. Zverev aveva sperato in un titolo storico, ma non è riuscito a conquistarlo.

Ad Alexander Zverev non basta quella che, forse, è la partita più bella della carriera. Il titolo di Wimbledon, così come un back to back che avrebbe avuto dello storico (sarebbe stato il primo per un tedesco), gli sfugge per mano di Jannik Sinner: 6-7(7) 7-6(2) 6-3 6-4 il punteggio di una finale combattutissima. Zverev, nella premiazione, un po’ scherza e un po’ onora il suo avversario: “ Jannik, non mi piaci più! Nove volte di fila. hai dimostrato perché sei un campione. E’ stato bello condividere il Centrale con te, è un onore. Congratulazioni a te. Congratulazioni anche al team di Jannik, lo hanno preso fuori dai 10 ed ora è campione Slam è numero 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev: “A 29 anni per la prima volta adesso ci credo, devo vincere questo torneo”

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