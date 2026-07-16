Per l’Odissea sono arrivato a 76kg il mio peso al Liceo ma di certo non ingrasserò mai più per un ruolo Mia figlia mi prende in giro i miei film | così Matt Damon

Da ilfattoquotidiano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matt Damon ha raggiunto i 76 kg, lo stesso peso che aveva al liceo, per il ruolo di Ulisse nel film di Christopher Nolan, attualmente nelle sale italiane. L’attore ha adottato uno stile di vita più rigoroso e ha perso peso per la parte. In un’intervista, Damon ha detto che non ingrasserà mai più per un ruolo e ha scherzato sul fatto che sua figlia lo prende in giro per i suoi film.

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Matt Damon ha perso peso e ha adottato uno stile di vita rigoroso per prepararsi al ruolo di Ulisse ne “L’Odissea”, il kolossal di Christopher Nolan nelle sale italiane da oggi 16 luglio. Il film è stato girato in cinque Paesi diversi – tra cui Islanda, Scozia, Grecia, Italia e Marocco – ed è stato descritto da Damon come il suo “progetto più difficile”. Nel nuovo adattamento cinematografico dell’Odissea di Omero, Matt Damon veste i panni di Ulisse, il leggendario re di Itaca, affrontando le sfide più iconiche del poema epico greco: le furiose tempeste marine, la minaccia del Ciclope e le insidie di una foresta popolata da giganti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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