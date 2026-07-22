Materiale pedopornografico | maxisequestro di oltre 200.000 file e sei arresti tra Lombardia e Campania

La Polizia Postale ha sequestrato oltre 200.000 file di materiale pedopornografico e arrestato sei uomini tra Lombardia e Campania. L'operazione ha portato al sequestro di un vasto archivio digitale. Durante le perquisizioni, sono stati trovati e sequestrati numerosi dispositivi elettronici. Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti tra i sospettati. Nessuna informazione è stata diffusa sui nomi o sulle identità delle persone coinvolte.

Maxi operazione della Polizia Postale: arrestati sei uomini e sequestrato un archivio con oltre 200.000 file di materiale pedopornografico tra Lombardia e Campania. Un’imponente operazione di contrasto alla pedofilia online ha portato all’arresto di sei uomini, di età compresa tra i 40 e i 64 anni, sorpresi con un’enorme mole di materiale pedopornografico. L’attività investigativa, culminata con l’esecuzione delle misure cautelari comunicata dalle forze dell’ordine milanesi, ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro un archivio informatico composto da oltre 200.000 tra filmati e fotografie raffiguranti abusi su minori. Gli indagati risultano residenti in diverse località: due a Milano, due nel Lodigiano, uno nel Comasco e uno nel capoluogo campano. 🔗 Leggi su 2anews.it

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