CAGLIARI – L’estate sarda si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più amati dello spettacolo italiano. Massimo Ranieri torna nell’Isola con il suo applauditissimo “Tutti i sogni ancora in volo”, il concerto-spettacolo che continua a conquistare il pubblico di tutta Italia e che farà tappa in due suggestive location all’aperto. Il primo appuntamento è in programma martedì 12 agosto all’Arena del Mare di Golfo Aranci (piazza Cossiga), mentre mercoledì 13 agosto lo spettacolo approderà all’Arena della Fiera di Cagliari (Viale Armando Diaz, 221). I biglietti sono disponibili su TicketOne; per la data di Cagliari anche attraverso il circuito Box Office Sardegna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Massimo Ranieri: doppia data in Sardegna con “Tutti i sogni ancora in volo”

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“Tutti i i Sogni ancora in volo”: Massimo Ranieri torna sul palco del Politeama GenoveseSabato 9 maggio, il cantautore e attore torna sul palco del teatro genovese con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”.

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