Tutti i sogni ancora in volo anticipazioni e ospiti dello show di Massimo Ranieri
Il sabato sera su Rai 1 torna a profumare di varietà. Stasera, sabato 30 maggio, Massimo Ranieri porta in prima serata Tutti i sogni ancora in volo, un grande show che apre le porte a orchestra, ospiti, storie vere da raccontare e canzoni che non invecchiano mai. Un appuntamento costruito intorno alla sua storia, alla sua musica, e agli ospiti che ha scelto di portare con sé. E cco le anticipazioni. “Tutti i sogni ancora in volo”, gli ospiti della serata. Sessant’anni di palcoscenico lasciano un segno preciso nel modo in cui un artista occupa lo spazio. Massimo Ranieri lo sa bene: pochi in Italia hanno attraversato tanti mondi diversi con la stessa credibilità: la canzone napoletana, il pop, il teatro, il cinema. 🔗 Leggi su Dilei.it
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