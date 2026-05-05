Tutti i i Sogni ancora in volo | Massimo Ranieri torna sul palco del Politeama Genovese

Sabato 9 maggio, il cantautore e attore torna sul palco del teatro genovese con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”. Dopo il successo della prima data di novembre, presenterà un mix di canzoni, sketch e racconti inediti, arricchendo il suo repertorio con momenti di recitazione e brani celebri. La serata si propone come un’ulteriore tappa di un percorso artistico che unisce musica e teatro.

Dopo il successo di novembre, Massimo Ranieri torna sul palco del Politeama Genovese sabato 9 maggio con “Tutti i i Sogni ancora in volo”, una nuova avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.Verranno proposti dal vivo anche bellissimi inediti scritti.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Massimo Ranieri live a Teatro Sistina: “Tutti i sogni ancora in volo” Massimo Ranieri al Sistina con “Tutti i sogni ancora in volo”foto di Marinetta SaglioROMA – Massimo Ranieri torna al Teatro Sistina con lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, un viaggio che prosegue il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Massimo Ranieri riporta a teatro Tutti i sogni ancora in volo; Massimo Ranieri in concerto: Tutti i sogni ancora in volo; Massimo Ranieri festeggia 75 anni a Brescia: Ho ancora tanti sogni; Massimo Ranieri riporta a teatro Tutti i sogni ancora in volo. Tutti i sogni ancora in volo di Massimo RanieriSiamo il 2 Maggio e Massimo Ranieri porta il suo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo al Gran Teatro Geox di Padova dove ci regala oltre due ore di balli, brevi monologhi, riflessioni sulla vita ... laltrapagina.it Massimo Ranieri in concerto a Genova: Tutti i sogni ancora in volo TourSabato 9 maggio 2026 (ore 20.30), Massimo Ranieri torna in concerto a Genova. Appuntamento al Teatro Politeama Genovese, tappa del suo Tutti i sogni ancora in volo. I prezzi dei biglietti del concerto ... mentelocale.it Tanti auguri a Massimo Ranieri in questi giorni il cantante ha compiuto 75 anni Una delle voci più belli e potenti in italia... Repost dalla pagina Facebook Uomini e Donne Trono Classico News - facebook.com facebook Buon compleanno Massimo Ranieri #buoncompleanno #rtl1025 #MassimoRanieri x.com