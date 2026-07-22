Massimo Mauro ha dichiarato che l'acquisto di Favasuli sarebbe un buon rinforzo per il Napoli. L'ex calciatore ha parlato della situazione del calciomercato della squadra, che al momento non ha ancora concluso operazioni in entrata. La sua opinione si allinea con quella di altri commentatori sportivi, che vedono nel centrocampista un potenziale inserimento utile alla rosa. La società non ha ancora annunciato acquisti ufficiali, e le trattative sono ancora in corso.

L’ex calciatore Massimo Mauro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, ancora fermo in entrata. Mauro: “Allegri è molto bravo a trovare nuovi stimoli e adrenalina, anche senza mercato”. Mauro ha sottolineato quanto gli azzurri possano comunque essere competitivi la prossima stagione, anche senza fare colpi nuovi. Ha sponsorizzato, però, il possibile arrivo di Favasuli: “ Il Napoli è ancora fermo sul mercato ma, se rimane così com’è, con un nuovo allenatore può trovare nuovi stimoli e adrenalina. In questo Allegri è molto bravo: Napoli mi sembra la piazza giusta per un rilancio, sia suo che del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Massimo Mauro segue la linea del Napolista e sponsorizza Favasuli: “Sarebbe un ottimo rinforzo per il Napoli”

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