il napoli su favasuli finalmente colpo sponsorizzato dal napolista

Il Napoli è interessato a Favasuli, esterno destro che ha giocato bene con il Catanzaro. La trattativa è stata annunciata questa sera da un noto esperto di mercato. Favasuli è passato di recente sotto la gestione di un agente che ha incontrato il presidente del club per discutere anche di un rinnovo di contratto di un altro giocatore. Non sono stati forniti dettagli sulle cifre o sui tempi della possibile operazione.

Il Napoli è su Favasuli. Lo ha annunciato questa sera Gianluca Di Marzio. Finalmente, diciamo. Il Napoli è sull’esterno destro che tanto bene ha fatto al Catanzaro e ultimamente è passato nella scuderia di Giuffredi che oggi ha incontrato De Laurentiis per mettere a punto l’innovativo rinnovo di Vergara. Il Napolista aveva sponsorizzato l’acquisto di Favasuli, avevamo ricordato che costa la metà Khalaili e che si tratta di un calciatore di 22 anni che può serenamente giocare in Serie A e nel Napoli. Ha disputato un’ottima stagione col Catanzaro. Ecco cosa scrive Di Marzio. Favasuli ha esordito anche in Nazionale. Il Napoli inizia a muoversi in vista della prossima stagione di Serie A 202627 per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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