Il Napoli segue l’esterno Favasuli

Il Napoli sta cercando un nuovo esterno destro dopo che Khalaili, inizialmente nel mirino, è stato acquistato dall’Inter. La squadra azzurra vuole rafforzare la fascia laterale, in particolare per affiancare il capitano del reparto, Di Lorenzo. La trattativa con altri giocatori è ancora in corso, ma al momento non sono stati annunciati nuovi acquisti ufficiali.

Il Napoli, sfumata la pista Khalaili finito all’Inter di Chivu, continua la ricerca di un esterno destro da affiancare al capitano del Napoli Di Lorenzo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. La fortuna ti aspetta con un sorriso e un jackpot pronto a premiare la tua audacia oggi stesso. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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