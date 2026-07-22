Al Giffoni Film Festival, un attore ha descritto la sua nuova serie ambientata in una scuola militare, incentrata sul percorso di crescita di adolescenti alle prese con sogni, paure e scelte morali. Ha detto che in “Minerva” si portano in scena le fragilità dell’autorità e ha annunciato che la terza stagione di “L’Avvocato Malinconico” sarà molto divertente. Per quanto riguarda “Imma Tataranni”, si stanno ancora valutando le modalità di sviluppo.

Al Giffoni Film Festival, Massimiliano Gallo racconta la nuova serie Minerva, ambientata in una scuola militare e incentrata sul percorso di crescita di un gruppo di adolescenti alle prese con sogni, paure e scelte morali. L’attore parla del suo personaggio, il comandante Achille Giordano, anticipa le novità della terza stagione di Vincenzo Malinconico e affronta temi di stretta attualità, dalla collocazione delle fiction in prima serata alla precarietà che ancora caratterizza il mondo dello spettacolo. Massimiliano Gallo, bentornato su SuperGuidaTV. Siamo al Giffoni Film Festival per parlare di “Minerva”. Che progetto è e come si è... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Massimiliano Gallo al Giffoni Film Festival: “In Minerva porto in scena le fragilità dell’autorità. L’Avvocato Malinconico 3 sarà molto divertente. Imma Tataranni? Stiamo cercando di capire come procedere”

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Giffoni Film Festival 2026: non solo cinema, ma un intero universo di esperienze.

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