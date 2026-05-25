Un altro attore lascia la fiction dopo Vanessa Scalera. Massimiliano Gallo ha annunciato di non partecipare più alla serie. Non sono state fornite motivazioni ufficiali. Gallo ha detto che si concentrerà sul suo futuro come regista. La produzione non ha ancora comunicato come procederà senza i due protagonisti. La notizia arriva nel momento in cui la serie si prepara alla prossima stagione.

Roma, 25 maggio 2026 – Dopo l'addio di Vanessa Scalera, un altro protagonista della fiction abbandona definitivamente il progetto. Durante la promozione del suo debutto dietro la macchina da presa con la pellicola La Salita, Massimiliano Gallo ha ufficializzato la sua uscita di scena da Imma Tataranni - Sostituto Procuratore. Una scelta che segue a ruota quella della collega e che mette un’ipoteca sul futuro dello show ambientato tra i calanchi lucani. La svolta dietro la macchina da presa e l'amore per la Lucania. Il legame tra l'attore napoletano e la Basilicata resta indissolubile, ma i binari professionali sono destinati a cambiare direzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Imma Tataranni, anche Massimiliano Gallo lascia la fiction: le parole sull'addio e il futuro da regista

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Massimiliano Gallo a La Confessione di Gomez (Rai3): “La fiction Imma Tataranni è finita? Per Vanessa Scalera sì, non credo cambierà idea”Durante una diretta, un attore ha affermato che per un collega, l’ultima stagione di una serie televisiva è quella attualmente in corso.

Temi più discussi: Imma Tataranni, dopo Vanessa Scalera anche Massimiliano Gallo dice addio: Ma a Matera sogno di tornare da regista; Massimiliano Gallo lascia Imma Tataranni: Spero di tornare in Basilicata, ma non sarà con questa serie; Spero di tornare in Basilicata ma non con Imma Tataranni. Massimiliano Gallo lascia la serie Rai come Vanessa Scalera, cosa succede ora?; Massimiliano Gallo: Basilicata, non tornerò per Imma Tataranni ma mi piacerebbe farlo da regista.

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