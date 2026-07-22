Il medico ha riscontrato un aumento di grasso nel fegato attraverso un’ecografia di routine. La steatosi epatica, nota anche come fegato grasso, si manifesta con accumuli di lipidi nelle cellule epatiche, spesso senza sintomi evidenti. Questa condizione, molto comune, può essere scoperta anche tramite analisi del sangue e monitorata con controlli periodici. La diagnosi precoce permette di adottare misure per limitare i danni.

La sigla ricorda un vecchio film. Ma non si tratta di un’opera di fantasia, quanto piuttosto di una patologia ben presente, pur se in molti casi riconosciuta in ritardo la Steatoepatite Associata a Disfunzione Metabolica, questa la definizione della condizione caratterizzata dall’acronimo inglese MASH, è infatti è una patologia cronica e progressiva che può evolvere per anni senza sintomi evidenti, fino a causare cirrosi, scompenso epatico ed epatocarcinoma. Pensate: in Italia la MASH rappresenta già oggi la seconda causa di trapianto di fegato e purtroppo quanto la fibrosi del fegato è avanzata hanno in media soltanto 2-3 anni prima di sviluppare cirrosi, rendendo cruciale una diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - MASH e steatosi del fegato, malattie tanto frequenti quanto sottovalutate: come si scoprono e si affrontano

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MASLD and MASH Screening and Treatment for Healthcare Professionals

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