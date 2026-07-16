Madrigal ha annunciato di aver concentrato tutte le risorse sulla Mash, una malattia epatica considerata grave. La decisione riguarda il pieno impegno dell’azienda nel trattamento di questa condizione, che rappresenta la seconda causa di trapianto di fegato. La scelta si basa sulla natura complessa e i forti effetti clinici, economici e sociali della malattia.

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - “Madrigal ha deciso di dedicarsi al 100% alla Mash perché si tratta di una malattia epatica seria, con forti impatti clinici, economici e sociali”. Lo spiega Bernard Kilbane, Vice president & General manager di Madrigal Pharmaceuticals Italy, all'incontro con la stampa organizzato oggi a Milano dalla farmaceutica dedicato alle prospettive e ai bisogni insoddisfatti relativi alla steatoepatite associata a disfunzione metabolica, malattia cronica e progressiva che può causare cirrosi, scompenso epatico ed epatocarcinoma. "È la prima causa di trapianto di fegato tra le donne e la seconda causa in assoluto, con un peso per lo Stato italiano di circa un miliardo di euro ogni anno - continua Kilbane - Si contano circa 5mila pazienti in Italia che vivono con la Mash in stadio moderato ed avanzato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Kilbane (Madrigal): "Al 100% per Mash, seconda causa di trapianto di fegato"

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