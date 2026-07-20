Sanità | Conforti EpaC ‘più informazione su Mash nota come malattia del fegato grasso’
Oggi viene lanciata una campagna informativa sulla Mash, nota anche come malattia del fegato grasso. La nuova comunicazione punta a chiarire il termine, spesso frainteso dai pazienti, e a fornire spiegazioni più precise sulla condizione. La nota è stata diffusa da un rappresentante di un’associazione dedicata alla salute epatica. La campagna mira a migliorare la comprensione pubblica di questa patologia, che negli anni ha assunto diverse denominazioni.
“Oggi è l'inizio di una nuova era dell'informazione dedicata a questa patologia, che è sempre stata chiamata ‘malattia da fegato grasso’ che, negli anni è stata declinata con una nuova nomenclatura che è di difficile comprensione per i pazienti. È quindi importante l’informazione, sia ai pazienti che alla popolazione generale, perché se ne deve parlare sempre di più”. Lo ha detto Massimiliano Conforti, presidente di EpaC Ets, partecipando a Milano all’incontro organizzato da Madrigal, dedicato alla Mash, la steatoepatite associata a disfunzione metabolica, malattia cronica e progressiva che rappresenta la seconda causa di trapianto di fegato in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sanità: Conforti (EpaC), più informazione su Mash, nota come malattia del fegato grasso
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