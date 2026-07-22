Nel 2009, durante l’autunno, è stata scattata una foto su Facebook che mostra due amiche, con una locandina di Shakira sullo sfondo. In quell’epoca, i social network erano molto diffusi e la foto rappresenta un ricordo di quei giorni. Non ci sono altri dettagli o eventi specifici collegati a questa immagine, né riferimenti a persone o situazioni particolari oltre alla presenza della locandina e delle due donne.

È l’autunno del 2009. Lo so perché erano i beati anni in cui si usava Facebook, e quindi sopravvive una foto di quel giorno, sono con un’amica, abbiamo dietro la locandina di Shakira. È l’autunno del 2009 e io litigo tantissimo con un tapino che è alla conferenza stampa di Shakira a fare una domanda. È un qualunque tapino che di mestiere fa le domande ai cantanti, categoria che quanto a insignificanza culturale se la batte con gli attori. Le chiede se voglia figli, o come mai non abbia figli, una di quelle domande lì. Quelle domande di cui oggi neanche mi accorgo, ma che all’epoca mi sembrano irricevibili. Ho trentasette anni, e comincio ad... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Marzullo, Fagnani, e lo slabbramento del lemma che trasforma ogni donna in madre

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