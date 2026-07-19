Ti rispondo per farti felice ma chiedere ‘perché non sei diventata madre?’ nel 2026 non è opportuno Non è vero ogni domanda è giusto porla | scintille tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo

Da ilfattoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un’intervista a Minori, un confronto tra la giornalista e il conduttore si è trasformato in uno scambio di battute accese. La giornalista ha affermato che chiedere nel 2026 perché una persona non sia diventata madre non è opportuno, mentre il conduttore ha risposto che ogni domanda è lecita. L’evento, parte della rassegna “Appuntamenti d’Estate 2026”, si è concluso con tensioni tra i due professionisti.

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“ Ti rispondo per farti felice, ma nel 2026 è una domanda che non è giusto porre”. Doveva essere una serata tranquilla, invece l’incontro intervista tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo andato in scena ieri sera a Minori, nell’ambito di Appuntamenti d’Estate 2026, a tratti si è trasformato in un acceso confronto tra i due giornalisti. Ad infiammare il “faccia a faccia” è stata una domanda di Marzullo sulla maternità – secondo Spy.it avrebbe chiesto: “Non hai fatto un figlio per scelta o per motivi medici” – che ha creato attimi di tensione con la conduttrice di Belve (ma anche con il pubblico). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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