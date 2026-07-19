Francesca Fagnani e quella domanda indelicata di Marzullo sul non essere diventata madre | VIDEO

Durante un evento, Gigi Marzullo ha chiesto a Francesca Fagnani perché non sia diventata madre. La domanda sulla maternità mancata ha suscitato fastidio nella giornalista. La domanda è stata posta nel 2026 e ha generato discussione sui limiti delle domande legate alla vita privata delle donne.

Durante un evento, Gigi Marzullo, intervistando Francesca Fagnani, le ha posto una domanda sulla maternità mancata che l'ha fatta indispettire E’ giusto chiedere nel 2026 ad una donna‘come mai non sia diventata madre‘? E’ questa la domanda posta daGigi Marzulloalla regina delle Belve,Francesca Fagnani.Subito la conduttrice è rimasta spiazzata: non era il contesto, non si era creata quell’intimità tra intervistato e intervistatore e soprattutto si è ritrovata improvvisamente nuda davanti a duna platea che ha drizzato le orecchie per ascoltarla. Ma chiedere ad una donna il perché non ha avuto figli significa essere pungenti e dei bravi... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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