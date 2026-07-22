Un uomo si è ferito a un piede con un chiodo arrugginito e ha atteso tra le sette e le otto ore per ricevere l’antitetanica. Durante questa lunga attesa, il paziente è andato via prima di essere assistito. Diverse persone hanno chiamato in mattinata riferendo di attese estreme nel pronto soccorso dell'ospedale. La situazione ha generato proteste tra i presenti, alcuni dei quali hanno riferito di aver abbandonato la struttura senza aver ricevuto le cure necessarie.

Al cronista sono pervenute varie telefonate in mattinata legate all’attesa lunga, da parte di varie persone appunto, nel pronto soccorso ospedaliero. Dalla doppia frattura scomposta a una vicenda più semplice richiedente l’ortopedia, ma con l’ortopedico impegnato in un’operazione, l’attesa si è appunto prolungata, a testimoniare un lavoro svolto non senza complicazioni e forse con poco personale. Poi è stata la volta di un paziente arrabbiatissimo. È andato al pronto soccorso, l’uomo prossimo alla settantina, perché feritosi ad un piede con un chiodo arrugginito, bisognoso dell’antitetanica. “All’accettazione mi hanno detto che ci sarebbero volute sette-otto ore”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: pronto soccorso, “sette-otto ore” per l’antitetanica e il paziente va via L'uomo si era ferito ad un piede con un chiodo arrugginito

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