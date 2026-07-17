Martina Franca | associazione volontaria di soccorso San Giuseppe dieci anni Festeggiati ieri

L’associazione di volontariato di soccorso “San Giuseppe” ha celebrato i dieci anni dalla sua fondazione, avvenuta il 16 luglio 2016. Fondata per offrire assistenza alla comunità, l’organizzazione si distingue per il suo impegno nel fornire servizi di soccorso con professionalità e umanità. La giornata di commemorazione ha segnato un decennio di attività e di volontariato dedicato, senza particolari eventi pubblici o celebrazioni ufficiali.

Di seguito il comunicato: Non abbiamo festeggiato soltanto un anniversario ma un sogno che, dieci anni fa, è diventato realtà. Il 16 luglio 2016 nasceva l’Associazione Volontaria di Soccorso San Giuseppe, fondata con un unico grande obiettivo: essere al servizio della comunità, con professionalità, umanità e spirito di volontariato. In questi dieci anni abbiamo affrontato sfide, sacrifici, notti insonni, emergenze, eventi, esercitazioni e momenti difficili. Abbiamo costruito, passo dopo passo, una realtà solida, credibile e rispettata, grazie all’impegno di ogni volontario che ha indossato con orgoglio la nostra divisa. Oggi la nostra... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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MARTINA FRANCA, STATUA DI SAN GIUSEPPE DONATA ALLA PARROCCHIA SANTA FAMIGLIA

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