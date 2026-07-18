Mario Roggero 1ª notte in carcere il gioielliere molto provato i legali ci provano | Giudice può ordinare scarcerazione

Da ilgiornaleditalia.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Roggero, 72 anni, ha trascorso la prima notte in carcere nel reparto di Bollate. È stato definito “molto provato” dai legali, che hanno presentato una richiesta di scarcerazione urgente. La difesa spera che il giudice possa decidere di rilasciarlo in attesa delle decisioni definitive sul procedimento legale in corso. Roggero si trova in detenzione da poche ore.

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La richiesta della difesa punta quindi a ottenere un provvedimento urgente che consenta al gioielliere di lasciare il carcere in attesa delle decisioni definitive sul caso Prime ore di carcere per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni detenuto nel carcere milanese di Bollate per una condan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Mario Roggero, il passato del gioielliere: dai pugni al fidanzato della figlia alla pistola

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