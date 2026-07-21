Dopo l’ingresso in carcere di un uomo, la gioielleria di famiglia a Grinzane Cavour è stata riaperta. La gestione del negozio, situato in provincia di Cuneo, è passata alla moglie e a una delle figlie dell’uomo. La difesa ha presentato nuovamente al Tribunale di Sorveglianza di Milano un’istanza di differimento della pena.

Dopo l'entrata in carcere di Mario Roggero, la sua gioielleria è stata riaperta. Il negozio di Gallo di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, sarà gestito dalla moglie e da una delle figlie. Roggero è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due dei tre rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021 e attualmente sta scontando la sua pena nel carcere di Bollate, a Milano. Intanto, la difesa di Roggero ha reiterato l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano., L'istanza è stata presentata al Tribunale di Sorveglianza di Milano in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero, la difesa reitera l'istanza di differimento pena al Tribunale di Sorveglianza di Milano | Riaperta la gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo)

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Roggero al carcere di Bollate: «Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza»

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Grinzane Cavour (Cuneo), riaperta la gioielleria di Mario Roggero | La moglie: "Per noi inizia una nuova pagina"La gioielleria di Mario Roggero a Gallo di Grinzane Cavour è stata riaperta dopo l’arresto del proprietario.

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Temi più discussi: Caso Mario Roggero, dove finisce la legittima difesa e cosa può accadere con la grazia. L’avvocato ci spiega cosa prevede la legge; Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori; Condannato in via definitiva Mario Roggero, uccise 2 ladri nel Cuneese; La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori.

La difesa di Mario Roggero ha presentato un'istanza anche al Tribunale di sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena del gioielliere, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. Secondo quanto si appre x.com

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