Gli avvocati di un gioielliere detenuto da luglio nel carcere di Bollate hanno presentato un’istanza per chiedere la sospensione temporanea della sua pena. La richiesta mira a ottenere il differimento della detenzione, in attesa di una decisione sulla scarcerazione. La decisione sulla sospensione della pena è ancora da prendere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentata un’istanza per ottenere il differimento della pena. Gli avvocati di Mario Roggero, il gioielliere detenuto nel carcere di Bollate (Milano) dal 17 luglio, hanno presentato una nuova istanza per chiedere il differimento della pena, con l’obiettivo di ottenere la sospensione temporanea della detenzione. Roggero sta scontando una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina avvenuta nella sua gioielleria. La richiesta dei legali punta a ottenere la scarcerazione provvisoria, in attesa che venga esaminata la domanda di grazia presentata formalmente dalla moglie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso Mario Roggero, chiesta la sospensione della pena: attesa la decisione sulla scarcerazione

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Mario Roggero a Bollate: «Mattarella Dopo grazia a Minetti ora si metta una mano sulla coscienza»

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