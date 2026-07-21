La difesa di Mario Roggero ha richiesto al Tribunale di sorveglianza di Milano il differimento della pena, ma gli atti sono stati successivamente inviati a Torino. La richiesta di sospensione riguarda anche una domanda di grazia presentata dalla moglie dell’imputato a Sergio Mattarella.

La difesa di Mario Roggero ha chiesto il differimento della pena al Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha però rinviato gli atti a Torino. La richiesta è legata alla domanda di grazia presentata dalla moglie a Sergio Mattarella. Si tratta di un differimento facoltativo, previsto dal Codice penale, che si può concedere per un massimo di sei mesi in attesa della decisione presidenziale. Mario Roggero, la mossa della difesa Una nuova istanza di differimento della pena, questa volta al Tribunale di sorveglianza di Milano, è stata presentata dall’avvocato di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è il differimento della pena chiesto dai legali di Mario Roggero, perché è legato alla richiesta di grazia

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