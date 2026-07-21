L’Associazione nazionale magistrati denuncia minacce e insulti rivolti ai giudici dopo la condanna definitiva nel caso Roggero. La difesa ha presentato al tribunale di Milano un’istanza di differimento della pena. La vicenda giudiziaria ha suscitato reazioni di insulti e messaggi d’odio sui social, collegati alla decisione sulla condanna. La situazione ha riacceso il dibattito pubblico intorno al caso, con le autorità che monitorano le minacce contro i magistrati.

L’Associazione nazionale magistrati segnala presunti insulti e messaggi d’odio rivolti ai giudici dopo la decisione sul caso Roggero La condanna definitiva nel caso Roggero ha riacceso lo scontro pubblico attorno alla vicenda giudiziaria, ma stavolta al centro della denuncia ci sarebbero le p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Roggero, Anm: "Minacce ai magistrati", dalla difesa istanza di differimento pena anche al tribunale di Milano

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ROGGERO, lallarme dellAnm: MAGISTRATI MINACCIATI, chi ha ruoli ISTITUZIONALI non alimenti lODIO

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