Mario Roggero la moglie difende il gioielliere | Il far west è fuori non qui i cittadini devono essere protetti - VIDEO

La moglie di un gioielliere di 72 anni, attivo dal 1980, ha commentato la situazione attuale, sottolineando che il caos non si verifica nella zona ma altrove. Ha espresso amarezza per l’accaduto e ha affermato che i cittadini devono essere tutelati. La donna ha commentato anche la sicurezza del negozio, evidenziando la necessità di proteggere le persone che lavorano e vivono nella zona.

La donna non nasconde l’amarezza per la situazione: “È assurdo che una persona di 72 anni che ha sempre lavorato, siamo qui dal 1980, debba subire una cosa del genere. Non è una cosa normale" “Ieri ho visto mio marito, siamo stati insieme tre ore. Compatibilmente con il fatto che è in un carc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Mario Roggero e la Sentenza Definitiva: Cosa Non Vi Stanno Dicendo | RUVIDO 365

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