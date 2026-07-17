Il 28 aprile 2021 in provincia di Cuneo, due rapinatori arrivarono in auto bianca a una gioielleria. Entrarono nel negozio, con uno che parlava con la figlia del proprietario come un cliente e l’altro che si avvicinò. Dopo il tentativo di rapina, il gioielliere uscì e inseguì i due, sparando e uccidendoli all’esterno. Un video mostra l’intera scena, inclusa la sparatoria e l’inseguimento.

Ventotto aprile 2021, Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. I rapinatori arrivano alla gioielleria di Mario Roggero con un’auto bianca. Entrano nel negozio: prima entra Andrea Spinelli che inizia a parlare con la figlia di Roggero come se fosse un cliente, poi lo raggiunge Giuseppe Mazzarino. Spinelli minaccia la figlia con una pistola giocattolo (a cui è stato tolto il tappo rosso), Mazzarino invece impugna un coltello e lo punta verso la moglie del gioielliere di 72 anni. Intanto l’altro lega la figlia del gioielliere con alcune fascette di plastica ai polsi per immobilizzarla. Roggero sente la moglie urlare ed esce dal retro del negozio, quindi Spinelli gli punta la finta pistola e lo costringe ad aprire la cassaforte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise i due rapinatori inseguendoli fuori dal negozio

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Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise due rapinatori

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