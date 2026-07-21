La gioielleria riapre le porte nel centro di Grinzane Cavour, nel Cuneese, sotto la guida di Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero. La donna ha spiegato che, dopo la chiusura, si sono fatte carico di tutte le attività insieme alla figlia. La riapertura avviene in un momento di tensione, con Mariangela che descrive l’esterno come un “Far West”. Speranze di rivedere il marito sono state espresse durante la dichiarazione.

Roma, 21 luglio 2026 - "Tutto ciò che prima faceva anche mio marito ce lo siamo caricato sulle spalle io e mia figlia”, sono state le parole di Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, oggi quando ha riaperto al pubblico la gioielleria a Grinzane Cavour, nel Cuneese. Riapre la gioielleria. Una ripartenza non facile, con cartello all'ingresso dell'esercizio commerciale in cui è specificato che non rilasceranno alcuna dichiarazione ai giornalisti, anche se la voglia di parlare c’è. "Ringraziamo per la comprensione e per il rispetto del nostro dolore", si legge anche. https:www.quotidiano.netvideocronacariaperta-la-gioielleria-di-roggero-se-ne-occuperanno-la-moglie-e-una-delle-figlie-vrkplpm7 Roggero in carcere a Bollate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Roggero, la moglie riapre la gioielleria: “Il Far West? È adesso lì fuori. Spero di rivedere Mario qui presto”

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